مستشار السوداني: احتياطي البنك المركزي وصل لـ 115 مليار دولار وهو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد

2023/03/28 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بالأرقام حجم التحويل المالي اليومي عبر نافذة البنك المركزي واحتياطي العراق من العملة الصعبة، مبينا أن احتياطي البنك المركزي بلغ 115 مليار دولار الذي يعد هو أكبر احتياطي في … Readmore

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