تراكم شاحنات النفط الخام في كردستان بعد تطبيق قرار المحكمة بايقاف تصدير الخام عبر تركيا

2023/03/28 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، أن شركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان بدأت بتحويل انتاجها الى مستودعات وصهاريج التخزين التي يمكن لها ان تستوعب انتاج عدة أيام.وقال المرسومي في منشور عبر “فيسبوك” إنه “بعد قرار محكمة التجارة … Readmore

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