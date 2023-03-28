2023/03/28 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى أشخاص عدة موقوفون في مركز للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس المكسيكية في حريق شب في المنشأة الثلاثاء وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى في حريق مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى في حريق مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).