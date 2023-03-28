الذهب يتأرجح والدولار ينخفض والنفط يتحرك في نطاق ضيق

2023/03/28 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسة، قبل أن يقلص مكاسبه، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بينما تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1959.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، قبل أن يتراجع قليلا، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1960.30 دولارا، قبل أن تقلص من مكاسبها في التعاملات الصباحية.

وكان الذهب قد خسر أكثر من 1% أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول العالية المخاطر بعد إعلان “فيرست سيتيزنز بانكشيرز” (First Citizens BancShares) الاستحواذ على ودائع وقروض بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) المنهار.

أما المعادن النفيسة الأخرى فقد:

تراجعت الفضة إلى 23.04 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين إلى 972.94 دولارا.

زاد البلاديوم إلى 1409.70 دولارات.

تراجع الدولار

انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسة اليوم الثلاثاء، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع الين بقوة، على الرغم من كونه تقليديا من عملات الملاذ الآمن، معوضا خسائر الليلة الماضية.

كذلك قفز الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إذ حصل الدولار الأسترالي على دعم إضافي من بيانات أفضل من المتوقع للمبيعات العقارية.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة من بينها الين- 0.16% إلى 102.59 نقطة في التعاملات الآسيوية، مواصلا خسائره التي بلغت 0.35% أمس الاثنين.

وهبطت العملة الأميركية لتصل إلى 130.505 ينا خلال الجلسة وجرى تداولها في أحدث معاملة منخفضة 0.71% عند 130.64 ينا، متخلية عن مكاسبها التي بلغت 0.64% الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو إلى 1.0809 دولار، بينما زاد الإسترليني إلى 1.2315 دولار، في حين صعد الدولار الأسترالي إلى 0.6686 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي مسجلا 0.62265 دولار.

النفط

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة، إذ ركزت أسواق النفط على تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 78 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية المبكرة، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.20 للبرميل، وسط تداولات متقلبة.

وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب بعد حكم في قضية تحكيم أكدت أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك “فيرست سيتيزنز بانكشيرز” أمس الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك وادي السيليكون المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي الذي أثار الاضطراب في أسواق المال.

وأفادت تقارير بأن السلطات الأميركية بدأت مداولات بشأن التوسع في تسهيلات الإقراض الطارئ، وتلقت أسعار النفط دعما من مؤشرات على طلب صيني قوي.

وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 540 مليون طن.

وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت نحو 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.

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