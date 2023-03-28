قضوا حرقاً .. 37 قتيلاً بمنشأة للمهاجرين في المكسيك

2023/03/28 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

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سيوداد خواريس – رويترز

قال مصدران بالحكومة المحلية في سيوداد خواريس المكسيكية لرويترز: إن ما لا يقل عن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم، بعد اندلاع حريق في منشأة للمهاجرين بالمنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

وأشارت تقديرات متطوعين في جهود الإنقاذ إلى أن عدد القتلى بلغ 37، إلى جانب العديد من المصابين

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