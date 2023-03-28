تكليف قائد جديد لعمليات نينوى

2023/03/28 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بتكليف قائد جديد لقيادة عمليات محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه " تم تكليف اللواء الركن عبد الله رمضان الجبوري بمنصب قائد عمليات نينوى بدلاً عن الفريق الركن محمود الفلاحي".

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