الصناعة تعلن استحصال الموافقات لتخصيص أرضٍ للمدينة الدوائية

2023/03/28 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع انشاء المدينة الصناعية الدوائية، وفيما أشارت الى استحصال موافقات تخصيص أرض للمشروع، أكدت أنها ستكون ضمن المعايير العالمية.

وقالت المتحدث باسم الوزارة ضحى الجبوري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن"الحكومة أولت الاهتمام بتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في أجندتها الخاصة بالبرنامج الحكومي من خلال جملة من القرارات تضمنتها انشاء وتطوير مدينة صناعية طبية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على مساحة وقدرها 285 دونماً في ناحية اليوسفية التابعة لقضاء المحمودية والعائدة الى الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء".

وأوضحت أن "الوزارة باشرت وبالتنسيق مع الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات في إعداد ملف تطوير أولي شملت فقراته الصناعات الدوائية المزمع انشاؤها في المدينة"، مؤكدة "ارسال الملف الى وزارة الصحة للاطلاع على الصناعات المثبتة ومدى ملائمتها لحاجة السوق".

وأضافت أن "الوزارة عملت على استحصال الموافقات القطاعية لأرض مشروع المدينة الصناعية بعد زيارة موقعية لها، حيث يتم التنسيق حالياً مع أدوية سامراء بهذا الخصوص".

وتابعت أن "العمل جار على قدم وساق للانتهاء من الموافقات القطاعية لغرض الإعلان للتطوير لانشاء مدينة ضمن المعايير العالمية الخاصة بإنشاء المدن الصناعية الدوائية".

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