الجوازات تعلن انتهاء الازمة وتدعو المواطنين لاستلامها

2023/03/28 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الأحوال المدنية والجوازات

والإقامة اللواء رياض الكعبي، اليوم

الثلاثاء، انتهاء أزمة إصدار الجوازات

في بغداد والمحافظات العراقية.

وقال الكعبي في تصريح تابعته وكالة نون

الخبرية، "بإمكان المواط

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