لمرضى السّكري.. 5 عناصر يجب أن تتضمنها وجبة الإفطار خلال رمضان

2023/03/28 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستطيع مرضى السّكري الصّيام خلال شهر رمضان في حال تمكّنوا من السيطرة على المرض، واتّباع توصيات الطّبيب بعناية، بحسب هيئة الصحة العامة السعودية.ولجعل تجربة الصّيام أكثر سلاسة، إليك 4 عناصر مهمّة يجب أن تتضمنها وجبة الإفطار لمرضى السّكري.

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