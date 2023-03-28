جمعية الصداقة الإيطالية- العربية تنتخب رئيساً وأميناً عاماً لها

2023/03/28 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - إيطاليا

عقد المجلس التنفيذي لجمعية الصداقة الإيطالية العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري وانتخبت هيئة ادارية جديدة متمثلة برئيس جديد وأمين عام لها.

وقرر المجلس التنفيذي إعادة انتخاب مسؤولين حاليين ومنح الثقة كاملة للممثلين خارج الأراضي الإيطالية.

أدناه ابرز قرارات المجلس التنفيذي:

انتخاب السيناتور فالينتنو ب يرينValentino Perin رئيسا للجمعية

انتخاب عبد القادر عماش أمينا عاما للجمعية

انتخاب 6 أعضاء جدد في المكتب التنفيذي

إعادة انتخاب طلال خريس كمسؤول للعلاقات الدولية

إعادة انتخاب روبيرتو رودجيرو مدير تحرير موقع الصداقة

إعادة انتخاب ليلى خريس مسؤولة قسم التكنولوجيا والاتصالات

إعادة انتخاب مروة الخيال مسؤولة المراسم

كما تم التجديد لثلاثة سنوات للممثلين لجمعية الصداقة في الخارج: العراق، فلسطين، لبنان، الأردن، مصر وليبيا وأرمينيا.

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