موسكو تسيطر على كامل المنطقة الصناعية في باخموت وأوكرانيا تسقط 13 طائرة مسيّرة روسية

2023/03/28 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا أن القوات الروسية أحرزت تقدما كبيرا في منطقة باخموت، وتمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الصناعية فيها، بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 13 طائرة مسيرة انتحارية هاجمت البلاد من الشمال والجنوب الشرقي.

وأفادت وكالة “تاس” للأنباء بأن القوات الروسية في باخموت سيطرت على المنطقة الصناعية بالكامل، كما أكدت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، أن القوات الروسية تتقدم في محور أفدييفكا.

وقالت تلك السلطات إن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة ومقاطعة دونيتسك بـ75 قذيفة من أعيرة مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما ألحق أضرارا مادية بنحو 20 مبنى سكنيا ومرافق للبنية التحتية.

في المقابل، قال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيرسكي إن الروس لن يتخلوا عن محاولاتهم للاستيلاء على باخموت، مضيفا أن هدف المدافعين الأوكرانيين هو استنزاف “قوات العدو”.

وفي السياق، قال جهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية إن روسيا خسرت الكثير من دباباتها أثناء محاولة حصار أفدييفكا بدونيتسك، مشيرة إلى أن روسيا لم تحقق سوى تقدم هامشي هناك.

ورجحت الاستخبارات البريطانية في سلسلة تغريدات أن يكون فوج الدبابات العاشر الذي شكلته موسكو في أغسطس/ آب 2022 لدعم حربها على أوكرانيا، قد فقد نسبة كبيرة من دباباته خلال محاولته محاصرة أفدييفكا من الجنوب.

هجوم بالمسيرات

في غضون ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 13 طائرة مسيرة انتحارية هاجمت البلاد من الشمال والجنوب الشرقي، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لأهداف في سماء العاصمة كييف.

كما حذرت السلطات الأوكرانية السكان من خطر جوي في مناطق شمالي وجنوبي أوكرانيا، وطالبت السكان بالبقاء في مناطق آمنة وعدم تجاهل صفارات الإنذار.

كما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت 17 غارة جوية وشنت أكثر من 15 هجوما على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية شرقي أوكرانيا وجنوبها.

وذكرت الهيئة في بيان أن دفاعاتها صدت أكثر من 40 هجوما للقوات الروسية في عدة اتجاهات، وأشارت إلى أن القوات الروسية واصلت هجومها على مدينة باخموت.

وفي التطورات، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن هجمات روسية استهدفت خيرسون ليلا بواسطة قنابل موجهة أطلقت من طائرة سوخوي-25.

تسلم دبابات

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن دبابات بريطانية من طراز تشالنجر2 ومركبات مدرعة أميركية، بالإضافة إلى مركبات قتالية ألمانية باتت تحت تصرف القوات الأوكرانية.

وأكد ريزنيكوف في بيان أن المعدات الجديدة ستعزز الوحدات القتالية الأوكرانية، وأن بلاده ستحرر جميع المدن الأوكرانية، على حد قوله.

وفي رسالة نشرت عبر فيسبوك، أعلن ريزنيكوف أن دبابات “تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية انضمت إلى الوحدات الأوكرانية”.

كما نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن مصادر لم تسمها أن ألمانيا سلمت أوكرانيا 18 دبابة من طراز ليوبارد2، التي تعهدت بتقديمها لدعم كييف.

وأضافت المجلة أن حوالي 40 عربة مشاة قتالية ألمانية، من طراز ماردر Marder وصلت إلى أوكرانيا.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز من جهته، أن برلين سلمت دبابات قتالية من طراز ليوبارد “متطورة جدا” لكييف، في حين أوضحت وزارة الدفاع لاحقا أن عددها 18 دبابة.

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