أغلى لوحة سيارة بمصر تثير الجدل.. وزارة الداخلية طرحتها في مزاد وسعرها وصل 50 مليون جنيه

2023/03/28 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية مؤخراً مجموعة من لوحات السيارات المميزة للمزايدة، وبلغت قيمة إحداها 50 مليون جنيه مصري (1.6 مليون دولار أمريكي)، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية الإثنين 27 مارس/آذار 2023، وأثار الموضوع جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسب بوابة مرور مصر الإلكترونية، فإن اللوحة المعدنية التي تم عرضها للبيع بالمزاد وصل سعرها حتى الآن إلى 50 مليون جنيه، وسينتهي المزاد عليها الثلاثاء 28 مارس/آذار.



ويطرح الموقع لوحات سيارات للبيع بالمزاد العلني مع إمكانية تصميم لوحتك بنفسك.

أغلى لوحات السيارات المميزة

بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين فقط قاما بالمزايدة على تلك اللوحة التي تحمل رقم “م ي ر 555″، وتعتبر الأغلى حتى الآن على موقع “لوحتك” التابع لوزارة الداخلية المصرية.

فيما تقدم وزارة الداخلية من خلال موقعها خدمة الحصول على لوحات السيارات المميزة لحائزي السيارات الملاكي من خلال الدخول في مزاد علني على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن جزءاً من عائد تلك اللوحات يقدم لدعم صندوق تحيا مصر.

كما أكدت وزارة الداخلية أن الحصول على اللوحة المميزة يتم بطريقتين؛ الأولى هي التعرف على اللوحات المرورية المعروضة والدخول في مزايدة عليها، والطريقة الأخرى من خلال صناعة وترتيب الأحرف والأرقام التي يرغب بها مقدم الطلب.

لوحات السيارات المميزة يختلف سعر كل واحدة عن الأخرى، فالسعر الابتدائي للوحات المميزة يبدأ بـ 425.000 جنيه مصري خاصة إذا كانت اللوحة تحتوي على رقم واحد، أما السعر النهائي فيتحدد حسب طلبات المتزايدين والمنافسين على اللوحة.

أرقام مثيرة للجدل

وصول قيمة أغلى لوحات السيارات المميزة لـ50 مليون جنيه أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين، وأجمعوا على أن الرقم مبالغ فيه من أجل شراء لوحة سيارة، وهو مبلغ أثار صدمة بعض المعلقين.

حيث كتب أحد رواد موقع فيسبوك: “خمسين مليون ج يا مفتري؛ وهناك قرى ليس بها مياه شرب ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا مدارس ولا مستشفيات؛ كانت أولى أن تنفقهم في أعمال الخير والنفع العام”.

فيما قال أحد المعلقين “50 مليونا علشان 3 خمسات طيب لو 3 ستات كانت وصلت لكام مليون”، بينما تساءل آخرون بدهشة عن سر تميز الأحرف “م ي ر” الموجودة باللوحة.

تجدر الإشارة إلى أن أغلى لوحة سيارة بيعت في مصر هي “أ ه م 1” وتم بيعها بمليون و970 ألف جنيه، واللوحة الثانية هي “س ي ف 1” تم بيعها بـ650 ألف جنيه، أما لوحة “د د د 111” فبلغت قيمتها 210 آلاف جنيه مصري.

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