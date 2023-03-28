العراق.. ضغوط على منشآت تخزين النفط بإقليم كردستان بعد وقف التصدير عبر تركيا

2023/03/28 | 14:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم شبه ذاتي، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة.

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