البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.15٪

2023/03/28 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أغلقت البورصة العراقية، اليوم مرتفعة بنسبة 0.15٪ بعد ارتفاع اسهم الشركات القائدة في السوق.

وتداولت البورصة 687.5 مليون سهم بقيمة 421.4 مليون دينار من خلال 486 صفقة ابرمت على اسهم 33 شركة.

وارتفعت اسهم مصرف بغداد بنسبة 1.12٪ وبيبسي بغداد بنسبة 0.36٪ ومصرف الطيف 8.3٪، بينما خسرت اسهم شركات مصرف الاقتصاد بنسبة 6.6٪ ومصرف سومر بنسبة 5.2٪.

واحتل القطاع الصناعي، المرتبة الأولى في قيمة التداول التي بلغت 213 مليون دينار وبعدها المصارف بقيمة 208 مليون دينار.

واشترى المستثمرون الأجانب اسهم شركات مصرف بغداد والمصرف الأهلي ومصرف المنصور، بقيمة 25 مليون دينار.

واطلق التداول اليوم، على سهم فنادق المنصور، بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة.

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