خبير: العراق يخسر 25 مليون دولار يومياً بفعل توقف انتاج النفط من كردستان

2023/03/28 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، أن العراق يخسر نحو 25 مليون دولار يوميا بسبب توقف الانتاج في كردستان.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "ارتفاع سعر خام برنت الى 78 دولار يرتبط الى حد كبير بإنخفاض صادرات النفط من كردستان وكركوك".

وأضاف، أن الصادرات "كانت تصل الى نصف مليون برميل يوميا تشكل 0.5% من الانتاج العالمي للنفط".

ونبه الى أن "التوقف في الصادرات سيؤدي الى خسارة صافية للعراق بنحو 25 مليون دولار يوميا لان 400 الف برميل يوميا من صادرات كردستان تدخل ضمن الايرادات النفطية في موازنة فضلا عن اقل بقليل من 100 الف برميل يوميا من صادرات نفط كركوك".

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