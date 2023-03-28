العلاق: حزم البنك المركزي ساهمت في استقرار سعر صرف الدولار

2023/03/28 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، استقرار أسعار صرف الدولار بعد الحزم الثلاث التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية.

وقال العلاق لوكالة الأنباء الرسمية، إن "إجراءات البنك المركزي مستمرة، والحزم التي أطلقها جدية وساهمت في استقرار سعر صرف الدولار ولا نزال مستمرين في إجراءاتنا".

وأضاف، أن "احتياطي البنك المركزي يعتمد على الإيرادات النفطية من خلال بيع النفط كونه مصدر الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تأتي من صادرات العراق النفطية يعد العامل الأساس في تحديد الاحتياطي"، مبيناً أن "احتياطي البنك المركزي الموجود ضمن المعايير الدولية".

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