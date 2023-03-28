وزير الخارجية الايراني يعلن ان بلاده ستوجه دعوة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران

2023/03/28 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ستوجه دعوة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران.وقال عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تسلم دعوة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، … Readmore

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