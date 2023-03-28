2023/03/28 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الحج والزيارات في ايران ،اليوم الثلاثاء، أرتفاع نسبة الرحلات البرية الايرانية لزيارة العتبات المقدسة في العراق بشكل ملحوظ خلال العام 2023.وقال المشرف على شؤون العتبات المقدسة في منظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع نسبة الرحلات البرية الإيرانية لزيارة العتبات المقدسة في العراق المركز الخبري الوطني.

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