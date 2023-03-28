الحشد يطيح بداعشي جنوب الموصل

2023/03/28 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر من داعشي جنوب الموصل.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي /استخبارات […]

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