الخطوط الجوية تستكمل إجراءات تخفيض إجور تذاكر السفر للمتقاعدين

2023/03/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، إستكمال إجراءات تخفيض إجور تذاكر السفر للمتقاعدين بنسبة 25%.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الخطوة جاءت إستناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والتي تعتبر أقل مايمكن تقديمه لهذه الشريحة المهمة"، مبيناً أنه "تم إستكمال جميع الإجراءات المطلوبة لمنح المتقاعدين نسبة تخفيض 25 ‎%‎ على سعر تذاكر السفر على متن الأسطول الجوي للناقل الوطني ويكون ذلك التخفيض شاملاً لتذكرة وأحدة سنوياً".

وأكد حسين على "حرص الخطوط الجوية العراقية على تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الحكومية خدمة للصالح العام".

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