بحوزته 365 الف دولار.. الاتحادية تطيح بمتهم بالتزوير في بغداد

2023/03/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بمتهم بالتزوير بحوزته 365 ألف دولار وأكثر من 30 مليون دينار في بغداد.

وذكر بيان لقيادة الشرطة وتلقته (بغداد اليوم) أنه "وفق مذكرة قبض قضائية ، وبجهد أمني متميز ، تمكنت قوة من اللواء الثالث شرطة اتحادية بالإشتراك مع الجهد الاستخباري ومن مديرية امن الحشد من تنفيذ عملية قبض على متهم مطلوب وفق المادة (٢٨٠ تزوير)".

وأوضح البيان أن "المتهم ضبط بالجرم المشهود أثناء تفتيش داره بمنطقة الكرادة على مبالغ مالية مزورة مختلفة الفئات عبارة عن (300 ألف دولار فئة 100)، (65 ألف دولار فئة 50)، (25 مليون دينار عراقي فئة 25 ألف)، (4 مليون دينار عراقي فئة 10 آلاف)، (2 مليون دينار عراقي فئة 5 آلاف)".

وأشار الى أنه " تم تسليم المتهم اصوليا مع المبالغ المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه".

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