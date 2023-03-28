البرتغال.. مقتل شخصين بعد هجوم على

2023/03/28 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة البرتغالية إن شخصين على الأقل قتلا في هجوم وقع بمركز الطائفة الإسماعيلية في لشبونة، الثلاثاء، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

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