وزارة التربية تمنح موظفيها المحالين الى التقاعد 500 ألف كمكافأة

2023/03/28 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت وزارة التربية، موظفيها المحالين الى التقاعد 500 ألف دينار كمكافأة مالية يوم الإنفكاك.

وذكرت الوزارة، في بيان “نيابة عن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري كرمت وزارة التربية / مديرية الشؤون المالية موظفي الوزارة المحالين الى التقاعد بمكافأة مالية قدرها (500) ألف دينار في اليوم الاول للإنفكاك بعد إطلاق رئيس الوزراء حزمة من الإجراءات لدعم شريحة المتقاعدين”.

وأضافت، أن “مدير الشؤون المالية أحمد عباس رشك كرم المنتسبين مقدماً لهم شكره وإمتنانه نيابة عن وزير التربية لما قدموه من خدمات جليلة للعملية التربوية”.

وأكد رشك، “الوزارة ستؤدي التزاماتها الكاملة تجاه هذه الشريحة المهمة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة المراجعين لضمان حياة كريمة لهم بعد إطلاق أكبر حزمة إجراءات للاهتمام بالموظف بعد انتهاء خدماته الوظيفية”.

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