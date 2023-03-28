الشيوخ الأميركي يصوت بالإجماع على إلغاء تفويضي حربي العراق

2023/03/28 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية

ساحقة لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء

تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في

العراق، مع سعي الكونغرس لإعادة

التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار

إرسال القوات للقتال، فيما ي

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