2023/03/28 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية والبايلوجية الخطيرة في المنافذ الحدودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكلاء الأمن الوطني يناقش إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكلاء الأمن الوطني يناقش إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).