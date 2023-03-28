2023/03/28 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح مسؤول كويتي ، اليوم الثلاثاء ، ان مسلسل ‘ دفعة لندن’ لم يكن بموافقة الكويت وكان خارج الكويت وهو من انتاج مؤسسة اعلامية غير حكومية ،مبيناً أن كاتبة المسلسل عليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول كويتي: كاتبة مسلسل ‘ دفعة لندن’ عليها أمر قبض من النيابة الكويتية المركز الخبري الوطني.

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