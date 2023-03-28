إيران: سنرسل دعوة لملك السعودية لزيارة بلادنا

2023/03/28 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية، و"سنرسل له دعوة مماثلة".

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