القبض على عصابة سرقت 7 كليو غرام من الذهب في كربلاء

2023/03/28 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة سرقت 7 كليو غرام من الذهب.

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