أزمة الدولار في العراق.. العلاق متفائل والأموال تنتهي تحايلاً في لبنان

2023/03/28 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز"

الأمريكية، الثلاثاء، أن العراق ما

يزال يحاول السيطرة على ازمة العملة،

وهو ما يؤشر الى أن اقتصاده المعتمد على

النفط بعد 20 سنة من الغزو الأمريكي، ما

يزال هشاً، كاشفة عن عم

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