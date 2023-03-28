بأكثر من 70%.. ارتفاع الرحلات البرية الإيرانية لزيارة العتبات المقدسة في العراق

2023/03/28 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المشرف على شؤون العتبات المقدسة

في منظمة الحج والزيارة في إيران حميد

رضا محمدي، اليوم الثلاثاء، أن تسيير

الرحلات البرية من بلاده لزيارة

العتبات المقدسة في العراق ارتفعت بشكل

ملحوظ خلال العام 2023

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