وزير التربية يصدر أمراً وزارياً بتعيين أكثر من 1600 من العقود

2023/03/28 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، أمراً وزارياً بتعيين أكثر من 1600 من العقود.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الوزير وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تقـرر تعيين الذوات المدرجة اسماؤهم وتحصليهم العلمي بالجداول المرفقة طيا والذي يبدا بالتسلسل 1 (ابا الفضل عبد الغفار رحان خضير الشاهر) وينتهي بالتسلســل 1618 (يونس محمد يونس شهاب) بالعناوين الوظيفية والمديريات العامة المؤشرة ازاؤهم مع مراعاة توفر أحكام المواد ( 7,8,9,14).



قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ووضع تحت التجربة في خدمة فعليـة لمدة سنة واحدة واعتبارا من تاريخالمباشرة"

أدناه نص الوثيقة:

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