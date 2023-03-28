تشمل شخصين من أقارب الأسد.. واشنطن ولندن تصدران عقوبات جديدة متصلة بسوريا

2023/03/28 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أشخاص مرتبطين بالنظام في سوريا لتورطهم في تجارة مادة "الكبتاغون" المخدرة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن "واشنطن أصدرت عقوبات مرتبطة بسوريا، تستهدف 6 أشخاص وشركتين"، مبينة ان "العقوبات الأميركية الجديدة تشمل اثنين من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد".

وأوضحت الخزانة الأميركية أن "العقوبات على سوريا تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون"، مؤكدة أن "بعض مهربي المخدرات اللبنانيين على صلة بحزب الله".

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري.

المصدر: العربية

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