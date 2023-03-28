وزارة النقل: إستكمال جميع الإجراءات لمنح المتقاعدين نسبة تخفيض 25 ‎%‎ على سعر تذاكر السفر

2023/03/28 | 16:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل متمثلة بإدارة الخطوط الجوية العراقية اليوم الثلاثاء، عن إستكمالها جميع الإجراءات المطلوبة لمنح المتقاعدين نسبة تخفيض 25 ‎%‎ على سعر تذاكر السفر على متن الأسطول الجوي للناقل الوطني ويكون ذلك التخفيض شاملاً لتذكرة وأحدة سنوياً.وقال … Readmore

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