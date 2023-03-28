2023/03/28 | 16:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TsYp-LjLZzA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية في نشرة الـ4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية في نشرة الـ4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).