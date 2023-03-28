2023/03/28 | 16:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1aNHfVYy1Xo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: اقرار موازنة لثلاث سنوات اكبر خطأ ارتكبته حكومة السوداني | مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن: اقرار موازنة لثلاث سنوات اكبر خطأ ارتكبته حكومة السوداني | مواقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).