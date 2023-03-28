2023/03/28 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، أن صادرات النفط في كردستان ستستمر عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقال المصدر لـ "الاقتصاد نيوز" إن "بغداد أبلغت أربيل أن الصادرات ستستمر فقط مع تولي سومو مهمة التسويق في جيهان"، مضيفا أن "جميع الاتفاقيات السياسية المتعلقة بالموازنة سيتم مناقشتها بعد ذلك".

وأشار الى أن "كلا الطرفين حريص على إيجاد حل للأزمة الحالية".

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "ارتفاع سعر خام برنت الى 78 دولار يرتبط الى حد كبير بإنخفاض صادرات النفط من كردستان وكركوك".

وأضاف، أن الصادرات "كانت تصل الى نصف مليون برميل يوميا تشكل 0.5% من الانتاج العالمي للنفط".

ونبه الى أن "التوقف في الصادرات سيؤدي الى خسارة صافية للعراق بنحو 25 مليون دولار يوميا لان 400 الف برميل يوميا من صادرات كردستان تدخل ضمن الايرادات النفطية في موازنة فضلا عن اقل بقليل من 100 الف برميل يوميا من صادرات نفط كركوك".

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