الذهب يرتفع بتعاملات اليوم تزامنا مع هبوط الدولار الأمريكي

2023/03/28 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

وأثناء تعاملات اليوم، حققت عقود الذهب الفورية ارتفاعا هامشيا بواقع 0.29% وسجلت نحو 1,962.32 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته؛ سجلت عقود الذهب الآجلة صعودا بنسبة 0.31% لتستقر قرب مستوى 1,977.60 دولارا للأوقية.

ولقد حظيت أسعار الذهب بدعم ملحوظ خلال تعاملات اليوم، بسبب تراجع مؤشر الدولار الأمريكي- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، نظرا لوجود علاقة عكسية بين الطرفين، فإن تراجع مؤشر الدولار يرفع من جاذبية السلع المقومة به وخصوصا الذهب لأنه يقلل تكلفة حيازته.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.41% ووصل إلى 102.110 نقطة تقريبا، بالتزامن مع تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشأن أزمة القطاع المالي وعلى رأسهما فيليب جيفرسون، والذي أوضح بأنه إذا تقلص حجم البنوك الصغيرة والإقليمية فهذا قد يتسبب بتغيير معايير الإقراض، بالإضافة لاحتمالية تأثيره على الأعمال التجارية الصغيرة بشكل غير متناسب، مما حذر الفيدرالي الأمريكي من تجنب الإضرار بالاقتصاد أكثر مما هو ضروري، وهو ما انعكس على تداولات الدولار بالسلب، بما دعم من مستويات أسعار الذهب.

هذا كما وجدت أسعار الذهب إقبالا جراء تصريحات رئيس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حول الوضع المالي العالمي، حيث حذرت من تزايد مخاطر الاستقرار المالي، والذي جعلها تلاحظ بأن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي من المُرجح أن تظل ضعيفة، بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل استثنائي للقطاع المصرفي، وأضافت إلى أن الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي عززت المخاطر على الاستقرار المالي العالمي، وهذا بدور دفع أسعار الذهب للارتفاع كونها ملاذ آمن يلجأ إليها المستثمرون بحالات عدم اليقين المالية والاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجدت أسعار الذهب دعما وسط توقع الاقتصاديون في بنك TDS بأن الذهب سيحظى بزخما صعوديا قويا خلال الفترة المقبلة، نظرا لتحسن شهية المخاطرة للمستثمرون تجاه الذهب مع أزمة البنك التي بدأت بانهيار بنك سيليكون فالي، موضحين بأن الذهب سيجد دعما كبيرا على اعتباره ملاذ آمن وسط الأزمة المصرفية المستمرة، بالإضافة لتوقعات حيال التوقف المؤقت لرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، بما ينعكس بالإيجاب على تحركات الذهب.

فقد سجلت عقود الفضة الفورية تحسننا بواقع 0.50% ووصلت إلى 23.20 دولارا للأوقية، في حين، تعرضت أسعار البلاديوم لانخفاضات محدودة بنسبة 0.12% وسجلت 1,421.16 دولارا للأوقية.



وكذلك، سجلت أسعار البلاتينيوم تراجعا بنسبة 0.46% لتسجل نحو 973.56 دولارا للأوقية.

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