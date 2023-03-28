نائب يكشف تفاصيل اعتقال خلية إرهابية تخطط لضرب اقدم نواحي ديالى

2023/03/28 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب محمد قتيبة البياتي، الثلاثاء، تفاصيل اعتقال خلية ارهابية كانت تخطط لضرب امن اقدم نواحي ديالى.

وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “جهدا امنيا مميزا نجح بنصب كمين لخلية ارهابية في اطراف ناحية بهرز 14كم جنوب بعقوبة واعتقال عدد من افرادها بحوزتهم اسلحة ومتفجرات واعلام داعشية”.

واضاف،ان “الخلية كانت تنوي اثارة الفوضى في بهرز ومحيطها لكن الجهد الاستخباري كان لها بالمرصاد”، لافتا الى ان “ما حدث يستدعي تحقيقات معمقة لكشف خفايا تلك الشبكة الاجرامية”.

وتشهد ديالى عمليات فرض القانون منذ اكثر من اسبوعين تنفذها القوات الامنية المشتركة.

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