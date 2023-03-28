“ستنقلب الأجواء كلياً”.. تفاصيل جديدة عن موجة البرد المتوقعة في العراق

2023/03/28 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر راصد جوي عراقي، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن موجة البرودة المتوقعة في البلاد، مشيرا إلى أن الأجواء ستنقلب كلياً بدءا من الجمعة المقبل.

وقال صادق عطيه في منشور له على موقع فيسبوك، إن الثلوج ستتساقط بغزارة على مناطق واسعة من وسط وشمال وشرق تركيا يومي الأربعاء والخميس وستصل لمناطق منخفضة ترتفع 200 م عن سطح البحر”، متوقعا كذلك أن “تشهد مدينة السليمانية هطولات ثلجية يوم الجمعة يصل للمناطق المنخفضة فيها”.

وأرجع الراصد عطيه سبب ذلك إلى “تأثيرات النزول القطبي الذي يتحرك إلى مناطقنا خلال اليومين المقبلين”، موضحا “سنشهد تقلبات واضحة بدرجات الحرارة وتنقلب الأجواء كلياً اعتبارا من الجمعة في مدن شمال البلاد ، تتبعها بالانخفاض باقي مدن البلاد يوم السبت وتبلغ ذروة الانخفاض يومي الأحد والاثنين ثم تعود للارتفاع مجددا وبشكل تدريجي”.

وأشار إلى أن “مدن الجنوب والفرات الاوسط ستكون الأجواء فيها أكثر اعتدالا خلال النهار يومي السبت والأحد مع برودة نسبية خلال الصباح والليل”، لافتا إلى أن “الانخفاض واضح جدا شمال ووسط وغرب البلاد”.

وتابع “لا توجد أي حالة جوية ممطرة في أغلب مدن البلاد خلال الفترة القريبة لكن مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى ستتعرض لهطول زخات مطر بسبب تأثير المنخفض ليل الخميس والجمعة ، مع هطول ثلجي يشمل المناطق الجبلية في دهوك وشمال اربيل ”.

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