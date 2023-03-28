2023/03/28 | 17:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة بريطانية تكشف الستار عن استخدام بريطانيا لليورانيوم المنضب في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/28 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية تكشف الستار عن استخدام بريطانيا لليورانيوم المنضب في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية تكشف الستار عن استخدام بريطانيا لليورانيوم المنضب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).