أغلى من النفط وأشياء اخرى

2023/03/28 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جواد العطار

زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد

شياع السوداني الى تركيا كانت مثمرة وفي

وقتها، لعدة اسباب منها: الحاجة الى

تعزيز التعاون الثنائي مع دول الجوار

اولا؛ التنسيق بشأن الملفات المش

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