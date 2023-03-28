حكومة كردستان تعلن كمية المياه الموجودة في سد دربندخان

2023/03/28 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم

الثلاثاء، عن كميات المياه الموجودة في

سد دربندخان بمحافظة السليمانية بعد

موجة الأمطار وكمية الخزن الحقيقية

للسد.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في

حكومة الإقليم خلال

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