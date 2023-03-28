"ستنقلب الأجواء كلياً".. موجة برد تجتاح العراق

2023/03/28 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع راصد جوي عراقي، اليوم الثلاثاء،

موجة برد ستجتاح البلاد، مشيرا إلى أن

الأجواء ستنقلب كلياً بدءاً من الجمعة

المقبل.

وقال صادق عطيه في تدوينة على منصة

فيسبوك، وتابعتها وكالة نون الخبرية،

إن الثلوج

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