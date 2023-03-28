العنبكي: المرحلة المقبلة ستشهد طرح 15 قانونا على طاولة البرلمان

2023/03/28 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب سالم العنبكي، الثلاثاء، ترقب طرح 15 قانونا على البرلمان خلال الاسابيع القادمة.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان” جدول البرلمان سيكون مزدحما بـ15 قانونا ستطرح على رئاسته من اجل مناقشتها والتصويت عليها خلال الاسابيع القادمة تتعلق بالكثير من القضايا والملفات الهامة”.

واضاف،ان” جهد البرلمان بعد حسم قانون الانتخابات وفق مبدا سانت ليغو سينصب على قانون الموازنة 2023 والذي يعد من القوانين المهمة كونها تنظم الامور المالية والمستحقات وحقوق شرائح كبيرة في المجتمع”، لافتا الى ان “الموازنة لم تطرح على اعضاء المجلس لكنها ستصل خلال الايام المقبلة”.

واشار الى ان” التوافقات السياسية مهمة في حسم القوانين المهمة وهذا ما نسعى الى تحقيقه من اجل المضي للامام”.

وكانت العديد من القوانين اجلت خلال الدورة النيابية الماضية الى الدورة الحالية بانتظار حسمها”.

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