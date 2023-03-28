تراجع اسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان مع الاغلاق

2023/03/28 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 154450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.



فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 154700 دينار مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 153500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار لكل 100دولار ، وسعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار

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