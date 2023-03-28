ضرائب جديدة في موازنة العراق.. كيف تنعكس على حياة المواطنين؟

2023/03/28 | 17:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الحكومة العراقية ضرائب جديدة على السلع والخدمات العامة في موازنة عام 2023 الأكبر في تاريخ البلد، وذلك يعني تعميق معاناة المواطنين أكثر، وفق مراقبين.

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