2023/03/28 | 17:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nQQpjXAZrS0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مو ممكن ساعدك" ...أنتم مع أو ضد هذا التصرف؟ #السومرية #بغداد #رمضان #رمضان_السومرية #رمضان_كريم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "مو ممكن ساعدك" ...أنتم مع أو ضد هذا التصرف؟ #السومرية #بغداد #رمضان #رمضان_السومرية #رمضان_كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).