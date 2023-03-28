أمريكا: سوريا أصبحت رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون

2023/03/28 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أنها فرضت، بالتعاون من السلطات البريطانية، عقوبات على أشخاص وصفتهم بـ"الداعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد"، نظرا لـ"تورطهم في إنتاج المخدرات والاتجار بها".

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