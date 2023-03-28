النفط النيابية: الشحنة الملوثة أساءت لسمعة (سومو) وتوصيات باعفاء مسؤولين

2023/03/28 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، عن عزمها إصدار توصيات لإعفاء مسؤولين وإحالتهم الى هيئة النزاهة بسبب شحنة ملوثة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته (بغداد اليوم)، ان "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية استضافت اليوم، الكادر المتقدم في شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لمناقشة موضوع زيت الوقود المصدر والملوث بمادة الكلوريدات العضوية".

وكشف رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي، أن :"اللجنة لا زالت تحقق في الشحنة الملوثة التي صدرتها شركة تسويق النفط (سومو) لمعرفة الجهات المتسببة، وأن هذا التلوث غير مطروق ولم يحدث سابقًا في شركة سومو".

وأشار إلى، أن "اللجنة بانتظار نتائج اللجان التي شكلتها وزراة النفط وشركة سومو، لتقييم اجراءات معالجة المشكلة".

وأكد الحلبوسي، أن :"شحنة النفط الملوثة اساءت لسمعة شركة سومو وسمعة العراق في سوق النفط، وتسببت بهدر كبير للمال العام، وأن اجراءات اللجنة ستكون صارمة مع الشركات المتسببة في تلوث هذهِ الشحنة، وستصدر توصيات تتضمن اعفاء بعض المسؤولين وإحالتهم للنزاهة".

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