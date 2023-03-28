2023/03/28 | 18:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات حول الموازنة العامة – الجزء السابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
4 – تصدير النفط من الإقليم
أولا قرار المحكمة الامريكية:
بدا الامر في عام 2014 عندما رفعت الحكومة
المركزية في العراق دعوى لحيازة ناقلة
نفط (الناقلة سوزماكس يونايتد
كالافيرتا) محم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات حول الموازنة العامة – الجزء السابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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