2023/03/28 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

4 – تصدير النفط من الإقليم

أولا قرار المحكمة الامريكية:

بدا الامر في عام 2014 عندما رفعت الحكومة

المركزية في العراق دعوى لحيازة ناقلة

نفط (الناقلة سوزماكس يونايتد

كالافيرتا) محم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات حول الموازنة العامة – الجزء السابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاحظات حول الموازنة العامة – الجزء السابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).